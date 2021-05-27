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https://1prime.ru/insurance/20210527/833767200.html
Банк России и АСВ прорабатывают расширение системы страхования вкладов
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ЦБ РФ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прорабатывают расширение системы страхования для среднего бизнеса и организаций в социальной сфере на 1,4 миллиона рублей, заявила... ПРАЙМ, 27.05.2021
страхование, асв, цб рф, новости, страхование, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прорабатывают расширение системы страхования для среднего бизнеса и организаций в социальной сфере на 1,4 миллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы вместе с АСВ прорабатываем расширение страхования не только для физических лиц, не только для малого бизнеса, но, возможно, и для среднего бизнеса, а также для предприятий, организаций, которые работают в социальной сфере, образовательных, медицинских учреждений — тоже в объеме 1,4 миллиона рублей", — сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме.
"Хотели бы с депутатами эту тему продолжить обсуждать", — заключила Набиуллина.