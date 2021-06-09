МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Долгосрочное накопительное страхование жизни, которое позволит страховщикам получить также лицензию управляющей компании, может появиться в РФ до конца 2022 года, однако не все представители УК разделяют оптимизм Банка России – дать такую возможность страховщикам и выражают опасения, что опыт последних в навязывании индивидуального страхования жизни гражданам, будет негативно сказываться на имидже коллективных инвестиций.

В распоряжении РИА Новости есть письма Банка России участникам финансового рынка, в которых регулятор излагает свою позицию. А позиция участников доверительного управления была высказана на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций 2021".

"Стимулирование долгосрочного накопительного страхования жизни является вопросом экономической повестки правительства, говорится в сообщении регулятора.

"Так, в утвержденном первым заместителем председателя правительства Российской Федерации А.Р. Белоусовым и председателем Банка России Э.С. Набиуллиной плане мероприятий ("дорожной карте") по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов … предполагается до IV квартала 2022 года запуск инструментов долевого накопительного (инвестиционного) страхования жизни (unit-linked) в целях привлечения средств физических лиц к финансированию проектов при исключении формирования регуляторного арбитража с другими инвестиционными продуктами", — говорится в сообщении ЦБ.

Информация о предлагаемом Банком России подходе к развитию долевого страхования жизни в России направлена в Минфин, Национальную ассоциацию участников фондового рынка и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЯ И СТРАХОВЩИКОВ

Там же указывается, что ЦБ предлагает предоставить страховщику жизни возможность получать лицензию управляющей компании (УК) на осуществление деятельности по управлению инвестфондами, паевыми инвестфондами и негосударственными пенсионными фондами, а управляющей компании – получать лицензию на добровольное страхование жизни.

"Организация, имеющая лицензию на осуществление добровольного страхования жизни и лицензию управляющей компании, сможет предлагать своим клиентам новый для России страховой продукт – полис долевого страхования жизни, комбинирующий услуги по страхованию и услуги по доверительному управлению", — отмечается там же.

ЦБ считает, что такое разрешение на совмещение деятельности не только привнесет новые гибкие инвестиционные возможности для страхователя в рамках долгосрочного страхования жизни. По мнению ЦБ, это также гарантирует страхователю дополнительную защиту прав в рамках договоров долевого страхования жизни в силу требований, которые предъявляются регулятором к УК (в том числ,е требованиям к фидуциарной ответственности и к сегрегированному учету активов паевых инвестиционных фондов от других активов организации), а также сделает более прозрачной схему вознаграждения страховщика за управление активами.

Другим преимуществом предлагаемого подхода к развитию долевого страхования в России является то, что для его реализации не потребуются существенные затраты на разработку и внедрение нового регулирования. Также такой подход позволит избежать регуляторного арбитража со схемами коллективных инвестиций, сообщается там же.

МНЕНИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ

"Страховщики жизни не рассматривают предложение Банка России как возможность конкурировать с УК. Мы анализируем предложение ЦБ только в контексте упрощения внедрения на страховой рынок юнит-линкед (unit-linked). Регуляторные, операционные, продуктовые и иные требования существенно различаются у СЖ и УК и говорить о какой-то потенциальной конкуренции преждевременно", — прокомментировал РИА Новости вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Возможность совмещать лицензии на управления фондами страховыми и управляющими компаниями вызвало оживленную дискуссию на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций 2021".

"Что меня до сих пор беспокоит? ИСЖ (полисы индивидуального страхования жизни – ред.) до сих пор предлагаются. Мы сейчас говорим о совмещении деятельности с той индустрией, которая до сих пор предлагает структурный продукт, несмотря на прямые на этот счет возражения со стороны Центрального банка. Понятно, например, почему страховщикам это нужно — им нужно реинкарнировать ИСЖ. … Я вижу повторение ситуации, которая теперь будет ассоциироваться с паевыми инвестиционными фондами", — выразил мнение президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

"Ни одна управляющая компания не возьмется заниматься страхование жизни, я уверен, а страховщиков, которые придут за получением лицензии управляющей компании паевых инвестиционных фондов, будет немало", — добавил он.

Председатель правления, гендиректор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева уверена, что страховщики и управляющие компании могут взаимодействовать как партнеры. К тому же, по ее словам, создание высококлассной команды управляющих страховым компаниям будет обходиться дорого. А те небольшие страховщики, у которых под управлением может разориться фонд, будут только бросать негативную тень на индустрию коллективных инвестиций, как это происходило с ИСЖ, поддержала Тимофеева она.

В то же время гендиректор АО "Газпромбанк — Управление активами" Алексей Антонюк полагает, что это для УК открывает широкую дорогу с большими возможностями.

"Мне кажется, что не нужно этого бояться, нужно правильно выстроить процесс, чтобы движение было равноценным, чтобы не было пострадавшей стороны, и чтобы и страховщики, и управляющие компании, с точки зрения тех, возможностей, которые перед ними открываются находилась в неких равных позициях, … но, безусловно, вопрос имеет свои риски и требует детальной проработки", — сказал он.

Гендиректор "ТКБ Инвестмент Партнерс" Владимир Кириллов отметил, что объединение лицензий – это нормальная история, так как там есть сильные управляющие и есть "серьезные активы". В то же время он отметил, что остается вопрос: кто несет конечную ответственность перед владельцем страхового полиса.