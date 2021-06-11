МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Депутаты Анатолий Аксаков и Константин Бахарев внесли в Госдуму законопроект о расширении системы страхования вкладов (ССВ) в банках, в рамках которой страховое возмещение выплачивает в пределах 1,4 миллиона рублей, на средние предприятия и ряд других организаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект распространяет ССВ на средние предприятия, включенные в реестр малых и средних предприятий (МСП), "социально ориентированные" некоммерческие организации (НКО), профессиональные союзы (профсоюзные организации) и ассоциации (союзы), являющиеся объединениями таких союзов, а также юрлица с лицензией на осуществление образовательной или медицинской деятельности.

Кроме того, законопроект предусматривает распространение ССВ на денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления ими профессиональной деятельности.

На данный момент страхованию подлежат вклады малых предприятий, сведения о которых содержатся в реестре МСП, а также отдельных видов НКО.

"Таким образом, под защитой системы страхования вкладов находятся вклады более 2/3 юридических лиц, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре юридических лиц, в том числе 2,4 миллиона малых и микропредприятий, а также около 200 тысяч некоммерческих организаций (НКО), включая часть организаций социальной сферы", — указывают разработчики законопроекта.

Они напоминаю, что вопрос о страховании вкладов средних предприятий (по данным ФНС России, их в настоящее время действует 17,4 тысячи) впервые ставился в докладе для общественных консультаций о совершенствовании системы страхования вкладов, опубликованном Банком России в июле 2019 года. При этом в РФ сформированы нормативно-правовые и организационные основы господдержки среднего предпринимательства, считают они.

"Включение счетов средних предприятий в периметр системы обязательного страхования обеспечит им дополнительную поддержку, а также позволит рассматривать предложения большего количества банков, в том числе региональных, по открытию счетов и привлечению депозитов", — считают разработчики. При этом, по их предварительным оценкам, в случае принятия закона дополнительный объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) составит 20-22 миллиарда рублей, или всего около 0,1% совокупной страховой ответственности.