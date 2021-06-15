МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Средний бизнес в России хранит на счетах в среднем около 10 миллионов рублей, поэтому Банк России в процессе расширения системы страхования на них может подумать над увеличением суммы страховки с традиционных 1,4 миллиона рублей до "достаточного уровня", заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк России не намерен легализовывать биткоин

Глава Банка России в конце мая заявила, что регулятор и АСВ прорабатывают расширение системы страхования для среднего бизнеса и организаций в социальной сфере на 1,4 миллиона рублей. Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков отметил тогда, что Госдума готова внести и принять закон до конца года.

"Мы готовы к следующему шагу расширения системы страхования… Сейчас уже, я так понимаю, проект закона есть, там тоже расширение и в том числе для среднего бизнеса. Правда, надо посмотреть на объем страхования — сейчас 1,4 миллиона рублей. Но коллеги подготовили мне справку, что в среднем на счетах компаний средних около 10 миллионов рублей. Поэтому, я думаю, что надо будет посмотреть и на объем страхования, чтобы он был достаточен", — сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме.

Набиуллина отметила, что российская система страхования готова к дальнейшему расширению, поскольку количество недобросовестных банков резко снизилось и нет риска, что будет много страховых случаев и система страхования будет вынуждена эти расходы осуществлять.

"Мы видим, что в результате этого же АСВ возвращает тот кредит, который есть, — еще не вернуло, поэтому они предлагают еще дообсудить, когда мы сможем расширять систему страхования", — добавила председатель Банка России.