МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, разрешающий создание филиалов иностранных страховых организаций в России. Госдума предлагает защитить россиян от финансовых мошенников

Документ направлен на выполнение обязательств РФ по допуску филиалов иностранных компаний из государств-членов ВТО для осуществления страховой деятельности на территории России, причем условия их работы будут сопоставимы с теми, что установлены для российских страховщиков. Сейчас иностранные страховщики и перестраховщики присутствуют в РФ лишь в форме дочерних компаний или представительств.

Согласно закону, иностранные страховщики через свои филиалы смогут заниматься в РФ добровольными видами страхования, перестрахованием и ОСАГО. Иностранный страховщик для создания в РФ филиала будет обязан иметь активы на сумму не менее 5 миллиардов долларов и отвечать ряду других требований.

Филиал иностранной страховой компании должен будет пройти аккредитацию в ЦБ РФ и сформировать гарантийный депозит не ниже минимального уровня, определенного для уставного капитала российских страховщиков. В открытии филиала может быть отказано, если доля участия иностранцев на страховом рынке России превысит 50%. Центробанк допустил повышение страховки для вкладов среднего бизнеса

Открытие рынка позволит усилить конкуренцию в страховой сфере, предложить российскому бизнесу и гражданам новые услуги, а в перспективе упростить условия для привлечения в страну тех зарубежных инвесторов, которые привыкли работать с иностранными страховыми компаниями, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Закон должен вступить в силу с 22 августа 2021 года, за исключением некоторых норм, которые начнут действовать с 2024 года. До 1 января 2024 года иностранная страховая организация должна будет ежеквартально представлять в ЦБ выписку по специальному банковскому счету, подтверждающую соответствие размера средств гарантийного депозита ее филиала установленным требованиям.