МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Банк России считает недопустимым навязывание дополнительных услуг, в том числе юридических, при оформлении страховок, а также продажу инвалидам страховок, исключающих хронические заболевания, говорится в сообщении регулятора. Россиянам разрешили отказываться от навязанных банками услуг

"Агенты страховщиков (банки, автосалоны и другие посредники) в ряде случаев одновременно с продажей страховых полисов предлагают потребителям дополнительные продукты и услуги, не относящиеся к страхованию, — например, юридические", — указывается там же.

При этом дополнительные услуги стоят значительно дороже, чем страховка, но покупка маскируется под заключение договора страхования и чаще всего оплачивается одним платежом. Поэтому когда гражданин гасит связанный со страховкой кредит досрочно, он может вернуть за полис лишь небольшую сумму. Такие недобросовестные практики выявил Банк России в ходе поведенческого надзора, говорится в сообщении.

"Еще одна проблема — недостаточное информирование граждан. Например, лицам с инвалидностью либо с хроническими заболеваниями продают страховые продукты, условия которых не распространяются на таких потребителей. Агент не рассказывает об исключениях из страхового покрытия, и в результате гражданин получает договор, который заведомо не может быть выполнен", — говорится в сообщении. Центробанк будет жестко бороться с выманиванием денег россиян

В отдельных случаях были выявлены практики, когда клиента убеждали, что покупка страховки поможет получить более выгодные условия по кредиту, а при его досрочном погашении часть страховой премии можно будет вернуть — согласно законодательным изменениям, вступившим в силу в 2020 году, также отмечается в сообщении регулятора.

"Однако в реальности гражданам продавались сразу два полиса разной стоимости, один из которых не оказывал никакого влияния на параметры кредитного договора. И при досрочном погашении кредита клиент получал обратно часть средств только по одному, более дешевому страховому договору", — поясняется в релизе.

По выявленным практикам Банк России принял меры надзорного реагирования и дал рекомендации страховщикам скорректировать бизнес-модели, сообщает ЦБ.