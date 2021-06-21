МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Владельцы поврежденных в результате затопления в Крыму на прошлой неделе автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско, а застраховавшие жилье имеют право на выплаты при причинении ущерба жилью в результате наводнения, рассказал РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс и эксперты обеих страховых ассоциаций. Банк России рассказал о недобросовестной работе страховых агентов

Мощный циклон обрушился на Крым в минувший четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В ряде районов объявлен режим ЧС.

"В результате наводнения подтопило сотни домов и десятки гостиниц, в частных домах ветер срывал с петель ворота и поднимал в воздух теплицы. Часть жилых домов оказались обесточены, возникли проблемы с водоснабжением и связью. Автомобили на улицах полностью уходили под воду, сильнейший поток воды сносил автомобили течением. За ночь в районе выпало две месячные нормы осадков, на территории республики объявлен режим ЧС, эвакуировали почти две тысячи человек", — также перечисляют бедствия страховщики.

АВТОСТРАХОВАНИЕ

"Владельцы поврежденных в результате затопления автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров. В настоящее время уровень проникновения страхования каско в среднем по стране составляет не более 10%. При этом в подавляющем большинстве договоров стихийные бедствия входят в число страховых рисков", — сказал Юргенс. Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО

Эксперты напомнили, чтобы получить выплату, владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать поврежденное транспортное средство в том виде, как был причинен ущерб, и оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее следует действовать в соответствии с рекомендациями страховщика.

Они обратили внимание, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ И ЖИЗНИ

"Граждане, застраховавшие жилье, имеют право на выплаты при причинении ущерба жилью в результате наводнения. Таким ущербом могут быть, например, выбитые стекла в окнах или залив квартиры в результате повреждения кровли", – пояснил Юргенс.

В рамках страхования жизни выплаты положены в соответствии с риском возникновения несчастного случая, отметил он.

"Если в договоре есть такой пункт, пострадавшие имеют право на страховое возмещение. Его размер зависит от условий договора и может достигать очень значительных сумм", — добавил Юргенс.