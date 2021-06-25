МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ростуризм рекомендовал туристам в обязательном порядке страховаться от коронавируса при выезде за рубеж, сообщила в пятницу глава ведомства Зарина Догузова. Ростуризм заступился за непривитых россиян

"Летом многие наши граждане традиционно едут на море, в том числе в другие страны, где при текущих ограничениях действуют свои правила госпитализации и лечения от коронавируса. Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия", — сказала Догузова журналистам.

"Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров – информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать", — отметила она.

Глава Ростуризма также сообщила, что ведомство проводит систематическую информационно-разъяснительную работу с бизнесом и туристами на предмет соблюдения всех необходимых мер предосторожности при путешествиях по России и в другие страны. Ростуризм рекомендует туристам вакцинироваться от COVID-19

"Страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса", — добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что зарубежный отпуск — личный риск и ответственность каждого человека. Вице-премьер Татьяна Голикова, докладывавшая о ситуации с COVID-19 в России, с этим согласилась. Путин также отметил, что у других стран нет никаких обязательств по лечению российских туристов.