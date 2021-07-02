МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин отменил лицензии на выпуск легких беспилотников

Сейчас, согласно закону "О безопасности дорожного движения", обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра.

Подписанный закон исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. В результате для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года.

"Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе, все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром", — пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Необходимо, по его словам, также учитывать, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес.

"Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — отмечал депутат.

Он подчеркивал также, что еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты.