МОСКВА,. 5 июл — ПРАЙМ. Выплаты страховых компаний больным коронавирусом россиянам в январе-марте текущего 2021 года на 8% превысили показатель за весь прошлый пандемийный 2020 год, пишет газета "Известия". Россиян предупредили об отмене диагностической карты для покупки ОСАГО

Главной причиной роста страховых выплат представители отрасли назвали рост заболеваемости. Также влияют активные продажи договоров и усиление контроля Банка России из-за большого количества отказов в покрытии страховых случаев.

Как прокомментировал изданию генеральный директор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов, прибыль рынка по страховкам от коронавируса за I квартал 2021 года составила около 100-200 миллионов рублей. Он отметил, что в последнее время у страховщиков появились дополнительные полисы:

от последствий вакцинации



информационно-консультационные продукты.

Дроздов прогнозирует, что за счет формирования рынка, повышения грамотности клиентов, их обращений за компенсациями и контроля продуктов Роспотребнадзором в целом в сегменте будет наблюдаться рост.