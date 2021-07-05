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2021-07-05T07:34:43+03:00
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2021
https://1prime.ru/insurance/20210705/834111978.html
В России резко выросли страховые выплаты заболевшим коронавирусом
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Выплаты страховых компаний больным коронавирусом россиянам в январе-марте текущего 2021 года на 8% превысили показатель за весь прошлый пандемийный 2020 год, пишет газета... ПРАЙМ, 05.07.2021
коронавирус, стразхование, новости, страхование, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА,. 5 июл — ПРАЙМ. Выплаты страховых компаний больным коронавирусом россиянам в январе-марте текущего 2021 года на 8% превысили показатель за весь прошлый пандемийный 2020 год, пишет газета "Известия".
Главной причиной роста страховых выплат представители отрасли назвали рост заболеваемости. Также влияют активные продажи договоров и усиление контроля Банка России из-за большого количества отказов в покрытии страховых случаев.
Как прокомментировал изданию генеральный директор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов, прибыль рынка по страховкам от коронавируса за I квартал 2021 года составила около 100-200 миллионов рублей. Он отметил, что в последнее время у страховщиков появились дополнительные полисы:
- от последствий вакцинации
- информационно-консультационные продукты.
Дроздов прогнозирует, что за счет формирования рынка, повышения грамотности клиентов, их обращений за компенсациями и контроля продуктов Роспотребнадзором в целом в сегменте будет наблюдаться рост.