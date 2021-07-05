МОСКВА,. 5 июл — ПРАЙМ. Выплаты страховых компаний больным коронавирусом россиянам в январе-марте текущего 2021 года на 8% превысили показатель за весь прошлый пандемийный 2020 год, пишет газета "Известия".

" Пробка

Россиян предупредили об отмене диагностической карты для покупки ОСАГО

Главной причиной роста страховых выплат представители отрасли назвали рост заболеваемости. Также влияют активные продажи договоров и усиление контроля Банка России из-за большого количества отказов в покрытии страховых случаев.

Как прокомментировал изданию генеральный директор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов, прибыль рынка по страховкам от коронавируса за I квартал 2021 года составила около 100-200 миллионов рублей. Он отметил, что в последнее время у страховщиков появились дополнительные полисы:

  • от последствий вакцинации
  • информационно-консультационные продукты.

Дроздов прогнозирует, что за счет формирования рынка, повышения грамотности клиентов, их обращений за компенсациями и контроля продуктов Роспотребнадзором в целом в сегменте будет наблюдаться рост.

 