ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл — ПРАЙМ. Родственникам погибших в авиакатастрофе с Ан-26 на Камчатке выплатят страховые выплаты по 2 миллиона рублей и от аэропорта — еще по 1 миллиону рублей, рассказал на совещании Петропавловске Камчатском в среду глава аэропортов Камчатки Александр Журавлев. На Камчатке объявлен траур из-за крушения Ан-26

Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

"По выплатам. Все пассажиры и экипаж были застрахованы. Поэтому на пассажиров (родственникам погибших —ред.) будет выплачено страховой компанией по 2 миллиона 25 тысяч рублей и от авиакомпании на каждого пассажира (родственникам погибших —ред.) — по 1 миллиону рублей", — сказал Журавлев. Обломки пропавшего Ан-26 найдены на Камчатке

По данным камчатского МЧС, спасатели, которые направляются на место крушения самолета пассажирского Ан-26 в Тигильском районе Камчатки к подножью сопки на квадроциклах утром среды, изменили маршрут из-за плохой видимости. Ночью добраться до места не удалось. Вылет вертолета Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков запланирован с учетом погодных условий, уточнили в ведомстве.

Министр транспорта Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько оперативно вылетели на Камчатку для участия в поисково-спасательных работах на месте крушения.

Глава Камчатки Владимир Солодов заявил, что развернут штаб помощи родственникам погибших, которые находились на борту упавшего Ан-26.

"Развернут штаб помощи родственникам пассажиров… По каждому персонально пассажиру отрабатывается с родственниками возможная помощь, помощь с доставкой в Палану для тех, кто туда планируется вылететь. Все расходы берет Камчатское авиапредприятие", — сказал Солодов журналистам.

Помимо этого, Солодов заявил, что прежде чем принимать решение о замене самолетов малой авиации в регионе после крушения Ан-26, нужно дождаться результатов расследования аварии.