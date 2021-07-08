МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В России всерьез обсуждается вероятность изменения системы начисления страховых взносов на высокие зарплаты. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на два источника, близких к кабмину.

Так, правительство рассматривает возможность повысить планку окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы в размере 22%. На данный момент такие правила установлены для зарплат до 1,465 миллионов рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц). С доходов тех, кто получает выше этой цифры, в Пенсионный фонд отчисляется только 10%.

Отмечается, что данную меру предложил Минфин. По расчетам ведомства, это может принести госбюджету 16 миллиардов рублей в 2022 году и до 45 миллиардов к 2024 году. Названы два главных процесса в экономике в ближайшие десять лет

Директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев считает, что эта инициатива идет в тренде повышения фискального давления на бизнес. "Надо понимать, что взносы в ПФР платят не граждане лично, а их работодатели. Поэтому повышение порога будет означать увеличение нагрузки прежде всего на высокооплачиваемые отрасли — финансовую, добывающую, сферы с наукоемкой продукцией", — пояснил он.

Буклемишев также отметил, что не видит необходимости в подобных корректировках в условии, когда на рынке углеводородов благоприятная ценовая конъюнктура и федеральный бюджет стабилен.

В свою очередь, управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов считает, что повышение планки будет иметь весьма ограниченный эффект на объем поступлений в ПФР, так как на сегодня свыше 1,4 миллиона рублей в год в России зарабатывают около 7% граждан, или 5 миллионов человек. "Налоговая эффективность этой меры нивелируется тем, что высокие зарплаты в нашей стране получает крайне ограниченное число занятых", отметил он.