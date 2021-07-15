МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Стоимость страхования путешественников, отправляющихся в поездку по России или за рубеж, выросла примерно на 10-15% по сравнению с доковидным периодом, — такую оценку высказал РИА Новости начальник департамента личного страхования АО "ГрЕКо Интернешнл. Страховые брокеры" Михаил Кунин. ВОЗ заявила о начале новой волны пандемии коронавируса в мире

По его словам, лечение коронавируса в поездках сейчас чаще всего входит в туристическую страховку. Наличие страховки от COVID-19 — это требование для въезда в ряд стран, что тоже влияет на предложение рынка.

"Безусловно, это повлияло на цены. Учитываются определенные коэффициенты убыточности. В среднем, по оценке исполнительного директора компании ERV Юлии Алчеевой, на тысячу путешественников приходится 1-3 случая. Соответственно, подорожал полис примерно на 10-15% по сравнению с предыдущими периодами. То, что раньше стоило 100 рублей, сейчас стоит 115-120", — рассказал Кунин.

По его приблизительной оценке, сейчас средняя цена полиса для путешествующего за рубеж составит 5-8 евро в день, а по России — около 200 рублей (примерно в 2,5 раза дешевле).

Оказавшись за границей и заболев либо получив положительный тест на въезде, застрахованный оказывается в ситуации, когда необходимо лечение, объясняет Кунин. Оплата этого лечения – амбулаторного или в стационаре, — должна входить в страховое покрытие. Как правило, международные страховщики со своими сервисными компаниями включают этот риск с более хорошим уровнем покрытия, чем российские, добавил он.