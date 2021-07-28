МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента страховой компании "РЕСО-Гарантия" на уровне "ВВВ-" и улучшило прогноз по нему до позитивного, говорится в релизе агентства.

Рейтинг финансовой устойчивости страховщика также остался на уровне "ВВВ-".

Агентство также сохранило долгосрочный рейтинг эмитента Stanpeak Ltd., которая является мажоритарным акционером "РЕСО-Гарантии", на отметке "ВВ", прогноз улучшен до позитивного. Чистая прибыль "Энел Россия" в первом полугодии сократилась на 27,7%

"Позитивный прогноз отражает возможность повышения рейтингов обеих компаний в течение следующих двух лет, если группа улучшит достаточность капитала в соответствии с нашими прогнозами и в дальнейшем улучшит качество своих активов", — говорится в релизе агентства.

S&P ожидает, что в ближайшие два года финансовая нагрузка группы останется незначительной — ниже 10%.