МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Пострадавшие и родственники погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке смогут получить выплаты от страховой компании "Согласие", в которой была застрахована ответственность компании-перевозчика, сообщила пресс-служба страховщика. Упавший на Камчатке Ми-8 эксплуатировался с 1984 года

Ранее в четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщали, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден.

"Ответственность перевозчика – АО "Витязь-Аэро – застрахована в "Согласии" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). В случае признания события страховым "Согласие" выполнит обязательства в соответствии с законом об ОСГОП", — говорится в сообщении страховщика.

Выплаты по ОСГОП составляют 2,025 миллиона рублей на случай гибели пассажира, до 2 миллионов рублей на случай причинения вреда здоровью и до 23 тысяч рублей на случай причинения вреда имуществу.