МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Банк России предлагает применять для расчета резервов по страхованию жизни рыночный уровень процентных ставок, планируется, что новые правила вступят в силу в конце этого года, сообщила пресс-служба регулятора. Банк России может пересмотреть таргет по инфляции

"Банк России предлагает использовать для расчета резервов по страхованию жизни рыночный уровень процентных ставок. Таким образом, подходы к расчету обязательств и активов по этому виду страхования будут одинаковыми", — говорится в сообщении.

"Такая синхронизация позволит участникам рынка сэкономить на формировании капитала и направить высвободившиеся средства на развитие бизнеса. Кроме того, изменения будут способствовать более точной оценке финансовой устойчивости страховщиков. Аналогичные подходы применяются в регулировании Solvency 2", — пояснили в ЦБ.

Директива Solvency II — нормативный акт Европейского союза, она устанавливает всеобъемлющие требования к процессам регулирования деятельности страховщиков и страховых групп. Сейчас резервы по страхованию жизни в РФ рассчитываются с использованием ставок их доходности, не превышающих 5%, вне зависимости от рыночного уровня.