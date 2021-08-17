МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов представить положения по обязательному страхованию имущества граждан в зонах постоянного затопления, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил упростить процедуры оказания помощи пострадавшим в при ЧС

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации в части, касающейся:…введения обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления и подтопления", — говорится в перечне поручений.

Предложения должны быть представлены 15 октября текущего года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы субъектов.