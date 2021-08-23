МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский бизнес уже проявляет более заметный спрос на страхование ответственности директоров (D&O), и в других сегментах страхования ответственности также можно ожидать роста в этом году, рассказал РИА Новости директор по развитию бизнеса страховой компании AIG в России Александр Мисюрёв. Какие страховки сегодня популярны у россиян

"Мы видим всплеск спроса на полисы страхования ответственности директоров в этом виде в силу увеличивающихся исковых сумм, роста числа самих исков и нарастающей неопределенности. Страхование ответственности в целом становится более актуально, так как многие компании открыто заявляют о том, что придерживаются принципов ESG — социально-ответственного управления. А это значит, что уже сейчас мы наблюдаем трансформацию принципов ведения бизнеса, и ответственность за свою деятельность и продукцию в этой связи будет только расти у компаний ", — сказал эксперт.

Кроме того, все больше страховщиков начинают страховать киберриски, — за время пандемии число мошеннических операций увеличилось десятикратно, и бизнес стремится эти риски минимизировать. По словам эксперта, можно ожидать роста и в этом виде страхования, но остается нерешенным вопрос методологии и терминологии — пока у страховщиков нет единого подхода к этому виду страхования.

Все больше внимания также уделяется экологии, а вместе с этим растет интерес к страхованию экологических рисков, отметил Мисюрёв. А вот страхование имущества у корпоративных клиентов, по наблюдению эксперта, остается на прежнем уровне, и вряд ли его объем существенно изменится. То же самое со страхованием грузоперевозок.

"Из нашей практики мы видим, что спросом пользуются только те продукты, которые адаптированы под конкретного клиента и учитывают отраслевую специфику. Небольшой производитель продукции будет заинтересован в страховании рисков только тогда, когда в этом есть экономическая или договорная необходимость, а страховщик, помимо самого полиса, еще и предлагает услуги риск-менеджмента", — заключил Мисюрёв.