МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский страховой рынок может пополниться новыми игроками из Азии, прежде всего — из Китая, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты, комментируя вступление в силу нового закона о допуске филиалов иностранных страховщиков в РФ. Кабмин принял проект по созданию филиалов иностранных страховщиков

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание в стране филиалов иностранных страховых организаций. Он направлен на выполнение обязательств РФ по допуску филиалов иностранных компаний из государств-членов ВТО для осуществления страховой деятельности на территории России, причем условия их работы будут сопоставимы с теми, что установлены для российских страховщиков.

Закон вступил в силу 22 августа.

"Практика последних 10-15 лет показывает, что крупные иностранные страховщики не рассматривают Россию как наиболее перспективный рынок, понимая при этом его стратегическую привлекательность. Большинство присматривают за состоянием дел на российском страховом рынке, имеют опыт открытия представительств, дочерних обществ, приобретения страховых компаний или участия в их капитале, как минимум — заказывают обзоры и аналитику", — рассказал агентству руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Он отметил, что некоторые европейские страховщики успели создать и уже продать свой страховой бизнес в России, понимая сложившиеся особенности и специфику. Также эксперт указал, что стоит учитывать прямое и косвенное санкционное давление, из-за которого многие решения могут откладываться.

А условия допуска на российский рынок сформированы таким образом, что небольшие активно развивающиеся компании и стартапы, которым он мог бы показаться привлекательным, не смогут удовлетворить требованиям: опыт работы, наличие иных филиалов и гарантийный депозит.

"Эти же условия будут препятствовать бизнесу из стран СНГ, который мог бы заинтересоваться работой в приграничных регионах и в отношении диаспор. Поэтому реальный интерес могут проявить азиатские и, в первую очередь, китайские и японские страховые компании, которые смогут предложить более интересные условия и позволить себе демпинговать для выполнения стратегических задач. Потенциал китайских страховщиков и их планы на экспансию на российский страховой рынок пока системно не изучались, хотя такая возможность явно прослеживается", — рассказал Цыганов.

АЖИОТАЖА ЖДАТЬ НЕ СТОИТ

"Мы не ожидаем серьезного наплыва иностранных страховщиков в Россию. Во-первых, наш рынок всегда был относительно открыт для зарубежных компаний и все крупные страховые группы так или иначе вели или ведут у нас бизнес. Это и итальянская Generali (владеет пакетом акций "Ингосстрах"), немецкая Alianz, американская Metlife, чешская PPF и другие", — рассказал РИА Новости административный директор "СберСтрахование жизни" Евгений Щекланов. Россиян предупредили о возможном подорожании ОСАГО

Он согласился с предыдущим экспертом и отметил, что многие западные игроки либо продают принадлежащий им в России бизнес, либо значительно его сжимают до небольших объемов. Связано это с несколькими факторами — надзорное регулирование Банка России справедливо требует от страховых компаний обеспечения своей маржинальности и создания значительных резервов для будущих выплат.

Также в последние годы со стороны Верховного суда России усилена защита прав потребителей при взаимодействии со страховыми компаниями.

"Это дает результат – рынок страхования в России выглядит очень здравым с экономической точки зрения и готов потенциально к основным вызовам мировой экономики", — добавил Щекланов.

"После вступления закона в силу мы не ожидаем массового прихода зарубежных страховщиков. Объяснить это можно небольшой емкостью российского рынка: по данным ЦБ РФ, по итогам 2020 года его объем составил более 1,5 триллиона рублей или 21 миллиард долларов. Например, аналогичный показатель в США в 2019 году составил 1,32 триллиона долларов", — объяснил руководитель центра стратегического анализа "СберСтрахования" Владислав Чезганов.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ИГРОКИ

По словам Щекланова, на российском рынке можно ожидать усиления конкуренции со стороны азиатских, прежде всего, китайских, а также индийских страховщиков. Объемы их сборов и резервы под управлением дают им возможность предложить российскому потребителю более выгодные тарифы.

Эксперт отметил один однозначно позитивный фактор в этом тренде: в странах Азии развито электронное взаимодействие с клиентом. "Такой опыт точно пригодится в российских реалиях для дальнейшего развития нашей экономики страховыми компаниями", — уверен Щекланов.

При этом Чезганов все же допускает, что в России могут появиться крупные игроки из Европы. Однако в первую очередь речь все же идет о высокотехнологичных страховщиках из Китая и Сингапура.

"В случае прихода китайских и японских страховщиков можно ожидать повышение конкуренции на Дальнем Востоке, где им наиболее удобно развернуть собственную инфраструктуру и есть задел на работу, а также население, уже привыкшее к японским и китайским товарам и услугам. Есть и китайская диаспора, всегда предпочитающая своих производителей", — добавляет Цыганов.

КАК ОТРЕАГИРУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ?

Азиатским страховщикам сначала придется доказать собственную полезность для российского населения, что предполагает более привлекательные тарифные условия и после — лояльное урегулирование убытков, убежден Цыганов.

Щекланов также уверен: тяжело представить ситуацию, при которой большая часть населения России будет отдавать предпочтение этим компаниям. При этом часть российских потребителей может осознанно выбирать иностранных страховщиков.

"Более того, многие иностранные экосистемы, такие как Alibaba Group, могут захотеть иметь в России свою страховую компанию — например, для страхования почтовых отправлений. Также, если страхование будет интегрировано в виде рекламы в популярные приложения из Азии, например TikTok, и будет геймифицированно, это абсолютно точно привлечет часть молодой аудитории, которая сейчас вообще не задумывается о страховании", — предполагает Щекланов.

По его мнению, конкуренция на российском рынке с приходом иностранных страховщиков обострится. Однако это не повлияет на перераспределение долей рынка, уточняет Щекланов. Эксперт также отмечает, что на рынок страхования жизни сильного влияния, скорее всего, не будет. Банк России в последнее время предъявляет строгие требования к продажам продуктов инвестиционного и накопительного страхования неквалифицированным инвесторам.