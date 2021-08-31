МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Совокупный размер выплат по ОСАГО за январь-июль увеличился в РФ на 5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 81,6 миллиарда рублей, при этом средняя премия осталась почти неизменной и составила 5 562 рубля, следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА). По осени считают. Как изменятся цены на автомобили с 1 сентября

"Средняя премия по ОСАГО за январь-июль 2021 года составила 5 562 рубля, что практически совпадает с размером средней премии за аналогичный период прошлого года (5 514 рублей). При этом совокупный размер выплат увеличился на 5%, с 77,58 миллиарда рублей до 81,6 миллиарда рублей", — указывается в сообщении РСА.

А общая сумма начисленных по обязательной "автогражданке" премий за январь-июль составила 132,56 миллиарда рублей, что на 8% больше прошлогоднего показателя. Соответственно, почти на столько же увеличилось и количество заключенных договоров ОСАГО: оно составило 23,83 миллиона против 22,19 миллиона годом ранее, также указывается в сообщении.

Также за этот период было заявлено 1,08 миллиона страховых случаев, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года (910 тысяч). А количество урегулирований убытков выросло на 12%, с 1,03 миллиона до 1,16 миллиона. Россиянам посоветовали отложить покупку автомобиля на год

"Средняя премия по ОСАГО остается неизменной рекордный срок. Напомню, в январе 2019 года, после старта первого этапа реформы по индивидуализации тарифов, она снизилась на 5% и затем ни разу не демонстрировала роста, несмотря ни на кризис из-за коронавируса, ни на резко возросшую в 2020 году стоимость автозапчастей", — приводится комментарий президента РСА Игоря Юргенса.

"Кроме того, в этом году мы увидели и заметный — сразу на 3,3 миллиона человек — рост количества водителей, не ставших в течение года виновниками ни одного ДТП. Это означает, что новая система тарификации (запущенная почти год назад – ред.) не только позволяет сдерживать рост тарифов на ОСАГО, стимулируя конкуренцию между страховыми компаниями, но также и стимулирует безаварийное вождение", — заключил он.