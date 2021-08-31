МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензии у страховой компании "Ингвар" в связи с отказом от деятельности на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования, сообщил регулятор.

"В связи с отказом акционерного общества страховой компании "Ингвар" от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности… отозвать лицензии… на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и… на осуществление добровольного имущественного страхования", — говорится в сообщении.

Страховая компания "Ингвар" (АО СК "Ингвар") основана 1 марта 1993 года. Одним из основных направлений деятельности страховой компании "Ингвар" является страхование грузоперевозок.