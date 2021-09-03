МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Объем страховых взносов во втором квартале 2021 года вырос на 38,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 434,4 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков РФ" Банка России. Банк России отозвал две лицензии у страховщика "Ингвар"

"Во II квартале 2021 года объем страховых премий вырос более чем на треть относительно II квартала 2020 года. При этом он превысил и докоронавирусный уровень II квартала 2019 года. На годовую динамику российского страхового рынка во II квартале 2021 года существенное влияние оказал эффект низкой базы – в апреле-июне 2020 года действовало большинство ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса", — указывается там же.

Помимо низких значений прошлого года, росту взносов во втором квартале 2021 года. способствовала конъюнктура рынка кредитования физических лиц, которая привела к существенному росту сегментов, связанных с кредитованием, в том числе страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней, отмечается в обзоре.

"Рост автокредитования и повышение стоимости транспортных средств стали причиной увеличения рынка автострахования. Сохранение невысоких ставок по депозитам поддерживало интерес населения к долгосрочному страхованию жизни как одной из альтернатив депозитам", — также указываются причины роста страхового рынка во втором квартале.

"Повышение внимания граждан и предприятий к здоровью и профилактике различных заболеваний стимулировало развитие медицинских услуг, предоставляемых страховщиками (как в рамках ДМС, так и в дополнение к программам страхования жизни)", — отмечается в обзоре.