МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Прибыль страховых компаний до налогообложения за второй квартал 2021 года снизилась на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 121,3 миллиарда рублей, что привело к снижению рентабельности страхового рынка, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков РФ" Банка России. Банк России: сборы страховщиков во втором квартале выросли на 39%

"По итогам первого полугодия 2021 года прибыль российских страховщиков сократилась на 18,6% г/г, до 121,3 миллиарда рублей (прибыль до налогообложения – ред.). Снижение прибыли произошло как за счет сокращения результата от страховых операций, так и из-за уменьшения результата от инвестиционной деятельности", — отмечает регулятор.

Снижение результатов от страховой деятельности связано с увеличением состоявшихся убытков и расходов по ведению страховых операций в сегменте иного страхования, чем страхование жизни. Результаты по страхованию жизни за год практически не изменились, указывается в обзоре.

"Сокращение результатов от инвестиционной деятельности вызвано снижением "доходов за вычетом расходов от операций с иностранной валютой" по причине отрицательной переоценки валютных активов по итогам первого полугодия 2021 года и высоких доходов по этой категории в аналогичный период прошлого года на фоне ослабления рубля", — отмечает ЦБ.

В результате снижения прибыли в первом полугодии 2021 года рентабельность страхового рынка снизилась, но по-прежнему осталась на высоком уровне. Рентабельность капитала составила 24,5% (-9,2 п.п. за год), рентабельность активов – 5,6% (-2,5 п.п.). Финансовая устойчивость российского страхового рынка остается на высоком уровне. Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного увеличилось до 1,94, что говорит о высоком запасе активов страховых компаний, свободных от страховых обязательств, говорится в обзоре.