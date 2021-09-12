МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Полис обязательной гражданской ответственности владельцев собак опасных пород может стоить минимум 3 тысячи рублей в год, такой предварительный подсчет сделали эксперты компании "Совкомбанк страхование" в ответ на инициативу депутатов заксобрания Санкт-Петербурга. Эксперт рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак

"Минимальная стоимость страховки может составить от 3000 рублей в год. При этом в базовый пакет могут быть включены только риски ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц. Страховая сумма (минимальный лимит возмещения) по такому полису предварительно составит 100 000 рублей. При включении рисков повреждения имущества третьих лиц страховая премия может быть увеличена в зависимости от породы собаки и выбранного лимита возмещения", — рассчитали они.

Также, по словам экспертов, в случае принятия предлагаемого закона необходимо будет пересмотреть утвержденный в постановлении правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974 перечень потенциально опасных пород собак в сторону его расширения. Сегодня в перечне – 13 позиций, которые включают в себя редкие для России породы, а также класс волко-собачьих гибридов и метисы этих пород, напоминают эксперты. Банк России рассказал о снижении прибыли страховщиков

Также специалисты полагают, что нужно будет определить факторы, снижающие риск причинения вреда собак из этого перечня, чтобы сформировать индивидуальное предложение на страховой полис. Подобными факторами могут стать сертификаты, подтверждающие прохождение курсов дрессировки питомца или заключения экспертов-кинологов.

"Совкомбанк страхование" – универсальная страховая компания, входит в состав группы Совкомбанка. Основные направления бизнеса — автострахование, ДМС, ипотечное страхование, страхование выезжающих за рубеж, имущества и другие. Рейтинг финансовой надежности на уровне ruAА со стабильным прогнозом рейтингового агентства "Эксперт РА" и кредитный рейтинг AА-(RU) со стабильным прогнозом от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).