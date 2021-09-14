МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем премий российских страховых компаний вырос на 21% относительно показателя за аналогичный период годом ранее, до 894 миллиардов рублей, следует из комментария Национального рейтингового агентства (НРА) к рэнкингу по страховым премиям. Российские банки вывезли максимальную с начала года сумму наличной валюты

"Объем премий в целом по рынку составил 894 миллиарда рублей (+21% по сравнению с первым полугодием 2020 года). Положительная динамика премий отмечается практически по всем видам страхования. Драйверами роста стали страхование жизни, страхование от несчастных случаев, ДМС и автокаско. Доля личного страхования по итогам полугодия превысила 55%", — указывается там же.

Согласно рэнкингу, первое место по премиям в первом полугодии (на 30 июня 2021 года) заняла страховая компания "Согаз" (размер премии превысил 207,7 миллиарда рублей), второе — "АльфаСтрахование" (более 65,2 миллиарда рублей), третье — "Сбербанк страхование жизни" (почти 64 миллиарда рублей), четвёртое — "Ингосстрах" (более 60,48 миллиарда рублей), замыкает топ-пять лидеров — "РЕСО-Гарантия" (свыше 57,49 миллиарда рублей).

Помимо этих компаний в топ-10 вошли: "Росгосстрах" (48,38 миллиарда рублей), "АльфаСтрахование-Жизнь" (45,98 миллиарда рублей), ВСК (43,39 миллиарда рублей), "СК СОГАЗ-Жизнь" (37,04 миллиарда рублей) и "Ренессанс Жизнь" (более 26,2 миллиарда рублей). Эксперты подсчитали, сколько стоит страховка "опасной" собаки

"Влияние банков на бизнес страховщиков усиливается. Их роль остается определяющей в развитии сегментов страхования жизни и от несчастных случаев. Благодаря лидирующим позициям в использовании онлайн технологий банки оказали влияние и на рост интернет-продаж в сегментах страхования заемщиков и имущества физических лиц", — говорится в комментарии.

Агентство ожидает, что во второй половине года темп роста премий замедлится, но при сохранении активной позиции банков в продажах страховых продуктов объем премий к концу года может составить 1,7-1,75 триллиона рублей.