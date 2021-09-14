МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем выплат российских страховых компаний в первом полугодии вырос на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 384,5 миллиарда рублей, следует из комментария Национального рейтингового агентства (НРА) к рэнкингу по страховым выплатам.

"Объем выплат в целом по рынку вырос до 384,5 миллиарда рублей (+29,6%) за счет практически всех видов страхования. Отрицательную динамику показали виды, связанные с отраслями, пострадавшими от пандемии (страхование финансовых рисков в части расходов выезжающих за рубеж, страхование средств воздушного транспорта и ответственности их владельцев)", — указывается в комментарии.

Согласно рэнкингу, первое место по выплатам в первом полугодии заняла страховая компания "Согаз" (почти 48,5 миллиарда рублей), второе — "Сбербанк страхование жизни" (почти 35,9 миллиарда рублей), третье — "РЕСО-Гарантия" (свыше 30,3 миллиарда рублей), четвертое — "АльфаСтрахование-Жизнь" (29,6 миллиарда рублей), замыкает топ-пять лидеров "АльфаСтрахование" (более 28,85 миллиарда рублей).

Помимо этих компаний в топ-10 вошли "Ингосстрах" (26,96 миллиарда рублей), "Росгосстрах" (почти 19,17 миллиарда рублей), ВСК (18,7 миллиарда рублей), "СК СОГАЗ-Жизнь" (15,67 миллиарда рублей) и "Капитал Лайф страхование жизни" (15,59 миллиарда рублей).

По сравнению с первым полугодием 2020 года объем выплат в целом по портфелю уменьшился у 19 страховщиков из топ-100, из них только три компании занимаются страхованием жизни, указывает НРА. У семи страховщиков жизни и двух универсальных страховщиков из первой сотни (АО "Юнити страхование", ООО "СО "Верна"), по его данным, объем выплат превысил объем премий.

"Основными факторами, повлиявшими на динамику объема выплат по рисковым видам, стали рост средней выплаты и количества страховых событий (в том числе за счет эффекта низкой базы). Это связано как с восстановлением экономической активности, так и увеличением количества застрахованных лиц и объектов страхования", — отмечается в комментарии.

Помимо этого, НРА отмечает резкий рост отказа в выплатах по страхованию россиянам в I полугодии.

"В первом полугодии 2021 года резко выросло число отказов в выплатах. Вероятность отказа гораздо выше среднерыночных значений в сегментах, продажи в которых ориентированы на банковский канал: по страхованию заемщиков доля отказов в урегулированных случаях составляет 46,7%, по страхованию от несчастных случаев – 24,8%, по страхованию имущества граждан —15,8%, по страхованию финансовых рисков – 19,5%", — отмечается в комментарии. Максимальная доля отказов наблюдается в страховании сельскохозяйственных рисков с господдержкой – более 60%, указывается там же.

"Высокая доля отказов в выплатах по продуктам, реализуемым через банковский канал, говорит о продолжающихся практиках мисселинга. Большое количество заявлений о событиях, не являющимися страховыми случаями, свидетельствует о противоречиях в понимании сути продукта и набора включаемых рисков", — говорят эксперты агентства.