СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Дочерняя компания Сбербанка "СберСтрахование" запустит продажи собственного полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в октябре, сообщил РИА Новости гендиректор компании Михаил Волков.

В прошлом году "Сбер" вышел на рынок автострахования, запустив в своем приложении маркетплейс для партнёров. При этом уже в июне этого года Банк России выдал ей лицензию на ОСАГО.

"СберСтрахование" запустит продажи собственной программы ОСАГО в октябре", — сообщил Волков в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".