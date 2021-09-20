МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что банки не должны навязывать клиентам договор страхования с определенной компанией, и предлагает ввести минимальные стандартные требования к страховым услугам, выполнение которых могло бы сделать полис обязательным к приёму кредитными организациями, говорится в сообщении службы. Россияне стали чаще жаловаться в Банк России по вопросам ОСАГО

"Банки не должны навязывать заключение договора страхования с определенной страховой организацией… Потребитель вправе менять страховые организации в течение всего срока кредитования и сохранять те же условия, включая процентную ставку", — считают в ведомстве.

"Весной 2022 года истекает срок действия Общих исключений в отношении соглашений между кредитными и страховыми организациями. Ведомство считает необходимым пересмотреть условия правил допуска страховых организаций к страхованию рисков заёмщиков", — также сказано в сообщении.

Так, ФАС считает нужным вынести на обсуждение вопрос формирования минимальных стандартных требований к страховым услугам. "Выполнение этих требований могло бы сделать полис обязательным к приёму банками. На сегодняшний день требования к страховой услуге у банков различаются и не всегда обоснованно", — пояснили в службе. Страховщики рассказали, как изменились судебные споры о выплатах по ОСАГО

Так, ведомство считает необходимым отказаться от сложных и многообразных требований и методик оценки банками платежеспособности страховщиков, а от процедуры аккредитации перейти к двум простым и понятным потребителю критериям – наличию лицензии и рейтинга платежеспособности любого российского рейтингового агентства.

С другой стороны, минимальные стандартные требования создают возможности продажи таких продуктов дистанционно, в том числе на маркетплейсах, обеспечивают конкуренцию. В свою очередь, дистанционные продажи снижают потребность в дорогом банковском продукте. Маркетплейс в этом отношении может сыграть важную роль в возвращении здоровой конкурентной среды в сфере банковского страхования и создании реальной потребительской ценности страховых продуктов, подчёркивают в ФАС.