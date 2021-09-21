МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Стоматология, консультации терапевта и ПЦР-тестирование на коронавирус оказались самыми востребованными медицинскими услугами в текущем году, получаемыми по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС), говорится в исследовании страховой компании "Согласие".

"Стоматология, консультации терапевта и ПЦР-тестирование на коронавирус оказались самыми востребованными медицинскими услугами… среди клиентов по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Причем к стоматологу обращались 71% опрошенных", — говорится в исследовании, в ходе которого было опрошено свыше 2,5 тысячи застрахованных по ДМС из 107 городов России.

В топ-10 специалистов и медицинских услуг, отмеченных клиентами компании, также вошли: гинеколог, гастроэнтеролог, офтальмолог, компьютерная томография (КТ) легких, УЗИ и иглоукалывание.

Как прокомментировала РИА Новости директор по андеррайтингу личных видов страхования компании "Согласие" Олеся Сабанова, до пандемии были наиболее востребованы услуги терапевта, стоматолога, невролога, кардиолога, гинеколога, уролога, отоларинголога, эндокринолога, гастроэнтеролога и дерматолога.

Во время пандемии ожидаемо возник спрос на ПЦР-тестирование, возросла востребованность КТ легких, в несколько раз выросло число обращений к врачам онлайн (телемедицина). Более 70% всех обращений за телемедицинскими консультациями пришлось на узких специалистов, указала Сабанова.

"Самыми популярными из них оказались акушеры-гинекологи (16,8%), за ними следуют неврологи и гастроэнтерологи — 13,6% и 12,3% соответственно. К дерматологам было 12,2% обращений, к отоларингологам — 10%. В 30% случаев клиенты хотели получить онлайн-консультации дежурных врачей — терапевтов и педиатров, к которым можно попасть на прием в срочном порядке уже через несколько минут после обращения", — добавила эксперт.