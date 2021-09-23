МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) анонсировал механизм обеспечения доступности ОСАГО для категорий транспортных средств с высоким риском ДТП, таких как такси и автобусы: выплаты по высокоубыточным сегментам будут распределяться на все страховые компании с лицензией на "автогражданку" при помощи перестраховочного пула.

"Поскольку страхование является социально ответственным бизнесом, РСА создает механизм, который позволит сделать ОСАГО доступнее для высокоубыточных категорий транспортных средств. Риски по таким сегментам будут распределяться на все компании пропорционально их доле рынка в рамках перестраховочного пула", — говорится в сообщении союза.

"Это позволит гарантировать потерпевшим в ДТП от автовладельцев, относящихся к категориям высокого риска, получение денежных компенсаций за причинение вреда их имуществу, а также жизни и здоровью", — сказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

В то же время союз считает, что такое решение может быть лишь временным, ведь транспорт, который генерирует повышенное количество ДТП, не только является убыточным по ОСАГО для страховщиков, но и более опасным для других участников дорожного движения, добавил он.

Как отмечают в РСА, существует ряд категорий транспорта, частота ДТП для которых превосходит среднюю для России в несколько раз. По данным союза, частота ДТП с такси составляет 32,19%, тогда как средняя по стране — 5%. Аналогичная проблема наблюдается с автобусами — частота ДТП с ними составляет 11,91%. Кроме того, существенно более высокую убыточность и частоту ДТП по сравнению с общероссийской демонстрирует и ряд регионов.