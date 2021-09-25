МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российские страховщики чаще всего сталкиваются с мошенничеством на этапе получения страховых выплат: мошенники пытаются подделать медицинские документы и документы по инвалидности либо вступить в сговор с врачом, рассказал РИА Новости гендиректор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь. Искусственный интеллект заработал Сберу более двух миллиардов рублей

"В целом с мошенничеством мы, конечно, сталкиваемся — в основном на этапе получения страховых выплат. Основная часть кейсов связана с попыткой подделать медицинские документы и документы по инвалидности либо вступить в сговор с врачом. Такая ситуация возникает в основном на юге России", — рассказал он.

В компании для борьбы с мошенническими действиями настроили инструменты мониторинга убыточности по регионам. "Каждый страховой случай проходит процедуру принятия решения в "четыре глаза", когда проект решения акцептуется не только операционным подразделением, но и службой безопасности, юристами", — пояснил гендиректор компании.

При этом "СберСтрахование жизни" не сталкивается в своей работе с обращениями по поддельным полисам, поскольку у нее отсутствуют договоры на бланках строгой отчётности.

При оформлении полиса через мобильное приложение клиент сам выбирает продукт и его наполнение, затем полис формируется в электронном виде, подписывается электронно клиентом и компанией и направляется на электронную почту защищённым способом. При этом чтобы полис начал действовать, клиент должен его оплатить. Такая конструкция практически на 100% исключает ситуацию, при которой полис может быть подделан, отметил Кобзарь.