МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Объем премий российских страховых компаний вырос за первое полугодие на 21% относительно показателя за аналогичный период годом ранее, до 892,56 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Росстата.

В частности, объем премий по добровольному страхованию за этот же период вырос на 23,8% и превысил 762,976 миллиарда рублей, в том числе объем страховых премий по личному страхованию составил 485,134 миллиарда рублей (из них 235,387 миллиарда рублей пришлось на страхование жизни).

Страховые премии по обязательному страхованию в первом полугодии текущего года выросли почти на 5% относительно показателя за аналогичный период прошлого года и составили 129,584 миллиарда рублей. Премии по страхованию гражданской ответственности выросли на 5,8%, превысив 112,707 миллиарда рублей.

ОБЪЕМ ВЫПЛАТ

Объем выплат российских страховых компаний в первом полугодии вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 384,395 миллиарда рублей, свидетельствуют данные.

В частности, объем выплат по добровольному страхованию вырос на 35,8% и превысил 301,412 миллиарда рублей, в том числе объем страховых выплат по личному страхованию за первое полугодие текущего года составил более 216,362 миллиарда рублей (из них 137,794 миллиарда рублей пришлось на страхование жизни).

Страховые выплаты по обязательному страхованию в первом полугодии текущего года выросли почти на 11% относительно показателя за аналогичный период прошлого года и составили 82,982 миллиарда рублей. Выплаты по страхованию гражданской ответственности выросли на 9,5%, превысив 75,129 миллиарда рублей.