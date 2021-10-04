МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал страховым организациям размещать на сайтах и в офисах информацию о страховых агентах, а также на доверенностях и других документах ссылки на реестр страховых агентов и страховых брокеров, который по закону обязаны вести страховщики, данные должны быть размещены в виде QR-кода, говорится в письме регулятора. В России подорожали услуги страховщиков

"Банк России полагает наилучшей практикой для страховых организаций размещение ссылки на страницу официального сайта страховой организации или объединения страховщиков (в случае, если указанному объединению страховщиков переданы полномочия по ведению реестра), содержащую сведения из реестра, одним из следующих способов: на официальном сайте страхового агента (при наличии); в офисах страховых организаций и страховых агентов, где осуществляется обслуживание клиентов…", — говорится в письме.

Там же отмечается, что ссылка также должна быть на доверенностях, выданных страховыми организациями страховым агентам; на иных документах, на которых возможно разместить указанную ссылку для идентификации страхового агента.

"Указанную ссылку (на реестр страховых агентов и страховых брокеров — ред.) следует размещать в зашифрованном графическом виде посредством технологии QR-кодов для предоставления потребителям страховых услуг возможности идентификации страхового агента в качестве лица, с которым у страховой организации заключен договор об оказании услуг, связанных со страхованием", — говорится в письме.