МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Страховщики выплатили более 500 миллионов рублей за гибель российского космического аппарата "Блиц-М", который в декабре 2019 года не смог отделиться от разгонного блока "Бриз-КМ", говорится в материалах страховой компании "Ингосстрах". "Роскосмос" объяснил снижение чистой прибыли в 42 раза

Отмечается, что в 2020 году убытки страховщиков по рискам "Роскосмоса" из-за спутника "Блиц-М" составили 501 миллион 397 тысяч рублей.

Космический аппарат — стеклянный сферический спутник — "Блиц-М" должен был использоваться в качестве цели для калибровки наземных лазерных и радиотехнических станций, следящих за космическими объектами, а также для помощи в определении параметров вращения планеты и уточнения гравитационного поля Земли.

Он был запущен в декабре 2019 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Рокот" вместе с тремя аппаратами связи "Гонец-М". "Блиц-М" вышел на расчетную орбиту, но не отделился от разгонного блока "Бриз-КМ", в результате чего не смог использоваться по назначению.

Также сообщается, что предшественник "Блиц-М" — спутник "Блиц", в выведенный на орбиту в сентябре 2009 года, в январе 2013 года был уничтожен в результате столкновения с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С.