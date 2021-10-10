МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Недобросовестных попыток получения возмещения в автомобильном страховании стало меньше, но такие попытки в страховании имущества и страховании от несчастных случаев участились, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие" и поделились "детективными" историями того, на какие обманы идут страхователи. Аналитик рассказал, как сделать покупки в интернете безопасными

"В автостраховании сокращается число недобросовестных попыток получения страхового возмещения… Страховые компании научились эффективно противодействовать таким попыткам, а правоохранительные органы и суды накопили практику подобных ведения дел. В то же время в страховании имущества и страховании от несчастных случаев таких попыток становится больше", — сказали в компании. Так, недавно сотрудники департамента безопасности "Согласия" предотвратили мошенничество на сумму 52 миллиона рублей.

Они рассказали, что в компанию обратился владелец магазина меховых изделий, оформив договор страхования на дорогостоящий товар. После заключения договора бизнесмен сообщил о страховом случае. По его словам, из-за ремонтных работ в торговом центре, где располагался меховой бутик, шубы получили загрязнения, потеряли товарный вид и оказались непригодными к продаже. Но в ходе служебного расследования сотрудникам департамента безопасности "Согласия" удалось выяснить, что товар пострадал до заключения договора страхования.

Еще одна "острая" детективная история охватила сразу несколько субъектов РФ. Клиент страховой компании "Согласие", предприятие в Смоленской области, сообщил о хищении застрахованного груза – 20,9 тонны семян белой горчицы. Неизвестные злоумышленники обманули сотрудника компании-страхователя, представившись представителями организации-грузоперевозчика, и ввели в заблуждение неосведомленного об их планах водителя. Горчица была получена на складе в Татарстане и начала путешествие по стране. Центробанк выявил нарушения в страховании имущества ломбардами

"Преступники сообщили водителю, что все 20,9 тонны нужно доставить на склад в Воронежской области. Между тем, реальным местом назначения был Брянск. Расплатившись с водителем за перевозку, похитители присвоили груз. Сотрудники департамента безопасности "Согласия" организовали и провели профессиональные мероприятия – выяснили, где разгружали горчицу и на каком складе, принадлежащем местному предпринимателю, хранились мешки, похожие на похищенные", — рассказали в "Согласии".

"К месту обнаружения были вызваны сотрудники полиции и представитель клиента, который опознал имущество. В результате совместной работы сотрудников полиции Воронежской области и департамента безопасности "Согласия" похищенная горчица была возвращена владельцу. Операция заняла около трех недель", — добавили они.