МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ возложил на АСВ функции временной администрации страховой компании "Колымская" после отзыва лицензии, сообщает регулятор. Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений

"В связи с отзывом приказом Банка России от 28.10.2021 № ОД-2170 лицензий на осуществление страхования акционерного общества "Страховая компания "Колымская"… приказываю… назначить с 28.10.2021 года временную администрацию акционерного общества… сроком на шесть месяцев. Возложить функции временной администрации… на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", — говорится в сообщении.

Приказ подписан первым заместителем председателя Банка России Сергеем Швецовым.