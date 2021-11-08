МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Площадь застрахованных садоводческих многолетних насаждений в России по действующим договорам с господдержкой с начала 2021 года на начало октября составила 10,2 тысячи гектаров, в 2020 году – 4,2 тысячи гектаров, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА). Власти утвердили нормы экспертизы страховых случаев в сельском хозяйстве

"По состоянию на начало октября в России многолетние насаждения застрахованы по действующим договорам с господдержкой в 9 регионах, на общей площади 10,2 тысячи гектаров. Для сравнения, в 2019 году были заключены договоры страхования многолетних на площади 1,7 тысячи гектаров, в 2020 году – 4,2 тысячи гектаров", — указывается там же.

"Таким образом, страхование садоводства на условиях господдержки, хотя охватывает еще только 4% площади многолетних насаждений в стране, постепенно развивается", – сказал президент НСА Корней Биждов.

Он также отметил, что в садоводческой отрасли обсуждается необходимость единой комплексной политики государства по ее защите в условиях нарастающей нестабильности природных и экономических условий. Национальный союз агростраховщиков полагает, что агрострахование должно стать частью такого комплекса мер. Обсуждение проблем садоводства продемонстрировало растущую уязвимость этой отрасли перед климатическими факторами.

Рабочая группа НСА и отраслевых организаций садоводов создана в 2021 году после масштабных заморозков, которые нанесли ущерб, превышающий 1,5 миллиарда рублей, садоводческим предприятиям Юга России, добавляется в сообщении НСА.

В группе представлены, помимо страховых компаний НСА, Плодоовощной союз, Союз "Садоводы Кубани", Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала Тамбовской области, и ряд крупных хозяйств – производителей плодовой продукции из регионов, отмечается там же.