МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок страхования жизни по итогам текущего года по объему сборов может побить рекорд 2018 года и достичь 560-570 миллиардов рублей, считает гендиректор "Росгосстрах Жизни" Алексей Руденко. Остаться без денег. Когда страховая урежет ваши выплаты по каско

"Если не случится жесткого локдауна по сценарию апреля 2020 года, то по итогам 2021 года рынок страхования жизни должен показать рекордный объем сборов в 560-570 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем в 2020 году, и на 18% больше, чем в лучшем для рынка страхования жизни 2018 году. Заметный вклад в эти объемы вносит кредитное страхование жизни, доля которого существенно выросла в 2021 году, но и сегмент инвестиционно-накопительных продуктов выйдет на исторический максимум", – приводятся его слова в пресс-релизе компании.

Ранее вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин сообщал журналистам, что суммарные сборы компаний РФ в сфере страхования жизни выросли за первые три квартала на 25% относительно аналогичного периода прошлого года, до 399,75 миллиарда рублей.

Сборы "Росгосстрах Жизни" по итогам 9 месяцев 2021 года показали рост на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 17,5 миллиарда рублей. Из них около 3,3 миллиарда рублей составили премии по продуктам страхования жизни с регулярными взносами (рост на 41%), на которых особенно фокусируется компания. Чистая прибыль выросла за указанный период относительно показателя за 2020 год более чем в 4 раза, до 941 миллиона рублей.

Объём начисленных премий в инвестиционно-накопительного страхования жизни составил 16,8 миллиарда рублей, что на 22% больше, чем в январе-сентябре 2020 года. Страховые резервы с начала года увеличились на 28%, до 47,6 миллиарда рублей. Активы достигли 53,1 миллиарда рублей против 40,2 миллиарда рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года. Собственный капитал составляет 3,7 миллиарда рублей.