МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Роспотребнадзор на своем сайте разъяснил порядок получения страховых выплат для пострадавших туристов "Музенидис Трэвел". Гостиницы Египта лишились звезд за некачественный сервис

В пятницу, 12 ноября, Ростуризм опубликовал приказ об исключении из единого реестра туроператоров пяти российских юридических лиц компании "Музенидис" (Mouzenidis). Исключение из реестра связано с заявлением о прекращении туроператорской деятельности из-за невозможности исполнения обязательств перед туристами.

"Роспотребнадзор обращает внимание, что основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора… является факт причинения туристу и (или) иному заказчику реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что датой страхового случая считается день, когда туроператор публично заявил о прекращении туроператорской деятельности по названной причине (в данном случае – это 12 ноября 2021 года). В Роспотребнадзоре пояснили, что под реальным ущербом понимаются расходы на оплату "услуг по перевозке и (или) размещению по договору о реализации туристского продукта". Подчеркивается, что выплата страхового возмещения не лишает туриста права требовать от туроператора выплаты штрафов, пеней и прочего. Страховщики просят продлить отсрочку по турам, отмененным из-за COVID

Отмечается, что порядок выплаты страхового возмещения регламентирован положениями статьи 17.5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

"Требование (заявление) о выплате страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по Договору о реализации туристского продукта, подлежащее направлению в ООО "Страховая компания "ТИТ", размещено на сайте страховщика (https://www.titins.ru/incident/mouzenidis/). Соответствующие документы на страховое возмещение могут быть направлены в электронном виде на адрес электронной почты: mzt@titins.ru", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Добавляется, что для получения консультаций пострадавшие туристы могут обращаться в консультационные центры (пункты) для потребителей, созданные при ФБУЗ "Центры гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора во всех российских регионах, информация о которых размещена по ссылке — https://zpp.rospotrebnadzor.ru/organizations/consultation). Кроме того, есть Единый консультационный центр по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

По информации Ростуризма, российским офисом греческого туроператора Mouzenidis Travel по состоянию на 31 марта 2020 года было получено от 27 тысяч российских туристов порядка 18 миллионов евро. Деньги были переведены в центральный офис греческого туроператора. Но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам от греческого туроператора денег не получили.

Ранее, после объявления о приостановлении обслуживания туристов на территории Греции с 24 июня 2021 года греческим туроператором, Ростуризм обратился к министру туризма Греции Харису Теохарису с предложениями о разрешении ситуации. Ведомство проработало и предложило греческой стороне разные варианты – госгарантии, дешевые кредиты и другие.