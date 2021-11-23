МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Банк России не предполагает в ближайшее время существенных изменений в регулировании страховых брокеров, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Международной конференции страховых брокеров. Банк России зафиксировал замедление роста потребкредитования

"Регулирование (страховых брокеров – ред.) достаточно стабильно, получаем высокие оценки от международных оценщиков. … Та регуляторная среда, которая у нас создана, отвечает базовым международным принципам. Мы не предполагаем в ближайшее время каких-либо существенных изменений в контексте регулирования", — отметил он.

Чистюхин отметил, что для ЦБ важно, чтобы страховое брокерское сообщество развивалось в контексте digital-форматов.

"Я думаю, что многие коллеги слышали, что мы пытаемся принять закон, который позволяет хранить документы не только на бумаге, но и в электронном виде. Более того, на практике зачастую сегодня страховые брокеры, когда осуществляют коммуникацию с иностранными партнерами, они именно в таком виде эти документы и хранят. Нам надо придать этому нормальный легальный характер для того, чтобы документы могли полностью находиться в электронном виде, не требуя бумажных копий", — добавил он.

Чистюхин также заметил, что в настоящее время 58 страховых брокеров функционирует на рынке.

Банк России наблюдает на рынке страховых брокеров очень высокий уровень концентрации: он более высокий, чем в страховых организациях. Если на топ-5 страховых организаций приходится порядка 50% собираемых премий, то топ-5 страховых брокеров занимают порядка 70% рынка. Если говорить о топ-15 страховых брокеров, то на них приходится практически весь рынок – 98% всего рынка, резюмировал зампред ЦБ РФ.