МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Иностранные страховщики, работающие в РФ через открытые филиалы, могут стать членами Всероссийского союза страховщиков (ВСС), согласно новой редакции устава союза, принятого на внеочередном собрании 1 февраля, говорится в сообщении ВСС. Как единый тариф на страховые взносы отразится на россиянах

"Внеочередное общее собрание Всероссийского союза страховщиков 1 февраля утвердило новую редакцию устава, предусматривающую членство иностранных страховых организаций в союзе при осуществлении ими страховой деятельности в России через открытые на территории РФ филиалы", — приводятся слова президента ВСС Игоря Юргенса.

Он напомнил, что данные изменения внесены в устав ВСС в соответствии с поправками в закон "Об организации страхового дела в РФ", разрешившими присутствие иностранных страховщиков на российском страховом рынке и вступивших в силу 22 августа 2021 года. Аналогичные изменения вносятся также во внутренние стандарты и иные внутренние документы ВСС.

Как уточняется в сообщении ВСС, возможность осуществления иностранной страховой организацией деятельности на территории России законом обусловлена ее соответствием определенным требованиям, в том числе, в отношении опыта страховой деятельности и финансовой устойчивости. Лицензировать деятельность иностранных страховщиков, принимать решения об аккредитации их филиалов и о прекращении действия аккредитации будет Банк России.

"Иностранные страховые организации не смогут осуществлять отдельные виды страхования: обязательное страхование (за исключением ОСАГО); … страхование имущественных интересов государственных и муниципальных организаций; страхование объектов, требующих наличия лицензии на проведение работ, связанных с доступом к гостайне; иное страхование за счет средств, выделяемых из бюджета органам исполнительной власти", — уточняется там же.

В ходе общения с журналистами по итогам собрания ВСС Юргенс отметил, что ряд иностранных страховщиков, ранее присутствовавших на российском рынке, уже проявил интерес к рынку автострахования и рассматривает возможность возвращения на российскую площадку.