МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Сборы по кредитному страхованию в России по итогам 2022 года вырастут на 32% относительно аналогичного показателя годом ранее — примерно до 550 миллиардов рублей, заявил РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Страховщики рассказали, в каком случае ОСАГО может вырасти на 80%

"В 2021 году мы ожидаем, что общая сумма кредитного страхования будет 417 миллиардов рублей, а в следующем году — это уже будет примерно 550 миллиардов рублей. Общий рост составит 32%", — отметил он.

"Основным фактором, определяющим динамику кредитного страхования, остается высокий спрос на розничные кредиты. По прогнозам АКРА, объем кредитов населения на конец 2021 года примерно на 25% превысит значение этого показателя годом ранее. В текущем году АКРА ожидает дальнейший рост объемов розничного кредитования почти на 20% по отношению к 2021 году", — поясняются причины роста страховых сборов в обзоре АКРА "Страховой сектор продолжает расти на фоне сохранения финансовых и регуляторных рисков".

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Общая сумма премий страхования жизни без учета страхования жизни заемщиков в РФ в 2022 году вырастет на 12% относительно аналогичного показателя за прошлый год и составит более 420 миллиардов рублей, говорится в обзоре АКРА, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Как единый тариф на страховые взносы отразится на россиянах

Как уточняется в обзоре, речь идет о следующих видах страхования жизни: накопительное страхование жизни (НСЖ), инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), рисковое страхование жизни и пенсионное страхование. "При отсутствии существенных регуляторных ограничений, которое заложено в базовом сценарии агентства, премии по страхованию жизни продолжат свой рост в 2022 году. Общая сумма страховых премий составит более 420 миллиардов рублей, что на 12% больше значения этого показателя за 2021 год", — указывается там же.

Премии по рисковому страхованию жизни и пенсионному страхованию незначительны и, по оценке АКРА, составляют менее 5% от общего объема премий по страхованию жизни. Основной объем страховых премий приходится на ИСЖ и НСЖ, которые занимают сопоставимые между собой доли рынка, отмечается в обзоре.

Кроме того, в 2022 году ожидается появление нового страхового продукта — долевого страхования жизни, которое может частично или полностью заменить ИСЖ на российском рынке, добавляют эксперты рейтингового агентства.

КАСКО

Объем премий российских автостраховщиков в 2022 году по полисам каско вырастет на 3-4% относительно аналогичного показателя годом ранее, до порядка 210-211 миллиардов рублей, сообщил Алексей Бредихин.

Сегмент автострахования, к которому относятся страхование наземного транспорта (автокаско), а также добровольное и обязательное страхование ответственности автовладельцев, в 2021 году продемонстрировал уверенную положительную динамику, говорится в обзоре.

По оценке АКРА, общий объем премий по автострахованию вырос на 9%, что является довольно серьезным скачком для сегмента, находившегося в стагнации в 2016-2020 годах, однако премии по страхованию ответственности выросли всего на 3%. "Следующие факторы, ограничивавшие рост в этом сегменте ранее, сохранятся и в ближайшей перспективе: слабая динамика авторынка — АКРА не ожидает увеличения количества продаж новых автомобилей при росте их средней цены на 9%; высокая конкуренция автостраховщиков, сдерживающая рост тарифов", — указывается в обзоре.