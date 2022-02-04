МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Спрос на киберстрахование в России со стороны крупного и среднего бизнеса в 2021 году вырос на 60%, это связанно с участившимися случаями атак хакеров, говорится в исследовании компании "АльфаСтрахование". Более половины туристов из России покупают туры со страховкой от невыезда

"Количество запросов на котирование и страхование киберрисков от крупного и среднего бизнеса в 2021 году увеличилось на 60% по сравнению с 2020 годом. Это связано с учащением резонансных случаев кибератак в России и мире и возросшими требованиями крупных компаний к своим поставщикам по защите конфиденциальной информации", — говорится в сообщении.

Наибольший интерес к защите подобных рисков проявляют банки и компании финансового сектора, компании, занимающиеся электронной коммерцией и оказывающие IT-услуги, а также крупные промышленные предприятия, активно автоматизирующие свои бизнес-процессы, указали в компании.

Бизнес сталкивается с DDoS-атаками веб-приложений, взломом сайтов, фишинговой рассылкой, вредоносными программами-шифровальщиками. Кроме того, хакеры взламывают инфраструктуры компаний, что приводит к нарушению работы оборудования, почты, бизнес-приложений.

В пресс-службе Промсвязьбанка, который планирует запустить продажу страховок от киберрисков, но для малого и среднего бизнеса, также подтвердили РИА Новости, что в последние несколько лет отмечается рост популярности таких продуктов среди юридических лиц.