МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил отклонить в первом чтении законопроект о распространении системы страхования банковских вкладов на профсоюзные организации и их объединения. Госдума приняла пакет законов о новом этапе амнистии капитала в России

"Здесь расширяется перечень застрахованных организаций за счет профсоюзных организаций, но, как оказалось, не все профсоюзные организации в соответствии с законом могут оформляться как юридические лица. И в результате размывается ситуация, то есть появляется такой казус, когда нельзя идентифицировать эту организацию, поскольку она не является юридическим лицом", — пояснил на заседании комитета его глава Анатолий Аксаков.

Он также сказал, что правительство и Счетная палата РФ тоже не поддерживают законопроект.

Документ, внесенный в мае 2021 года экс-депутатом Андреем Ветлужских, включает в перечень некоммерческих организаций, чьи денежные средства в банках подлежат страхованию, общественные организации в виде профсоюзов и их объединений. Максимальная сумма возмещения по вкладам таких лиц составила бы 1,4 миллиона рублей.

"Включение профессиональных союзов, их организаций, объединений в число вкладчиков, чьи вклады в банках РФ подлежат страхованию, будет соответствовать исключительной специфике профессиональных союзов и обеспечит защиту профсоюзов от финансовых потерь в случае отзыва лицензий у банков", — указывается в пояснительной записке к законопроекту.