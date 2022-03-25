МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Банк России до 31 декабря разрешил российским страховым компаниям ряд операций по перестрахованию — в частности, это касается трансграничного страхования общегражданской ответственности владельцев транспортных средства, которое действует при пересечении на автомобильном транспорте государственной границы РФ, следует из письма регулятора. Банк России оценил объем средств населения в банках за февраль

"Банк России… разрешает: осуществлять операции в рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств… включая перестрахование соответствующих рисков, перечисление денежных средств в рамках исполнения обязательств страховых организаций, в том числе по оплате страховой премии… и осуществлению страховых выплат по договорам перестрахования", — говорится в письме страховщикам, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Разрешение действует до 31 декабря 2022 года включительно, уточняется там.

"Разъяснения ЦБ демонстрируют последовательное выполнение международных соглашений России, в частности, по трансграничному страхованию общегражданской ответственности владельцев транспортных средства, которое действует при пересечении на автомобильном транспорте государственной границы РФ (зеленая карта), а также в отношении страховой/перестраховочной поддержки импорта в Россию", — прокомментировал РИА Новости письмо регулятора глава ВСС Игорь Юргенс. ЦБ продлит сроки предоставления кредитов, обеспеченных ценными бумагами

По его словам, в письме Банк России счел важным отметить, что в отношении российских страховщиков или страховых брокеров не будет применяться никаких дискриминационных мер, если их акционерами являются юрлица из недружественных стран.

"Субъекты страхового дела с иностранным капиталом были и остаются полноправными участниками российского страхового и перестраховочного рынка. Нет никаких ограничений ни в части заключения договоров страхования или перестрахования, или в части проведения расчетов с российскими "дочками" иностранных компаний (страховых, перестраховочных, брокерских)", — говорит глава Всероссийского союза страховщиков.

"Но в целом Банк России оставляет запрет на заключение договоров страхования или перестрахования с иностранными компаниями из недружественных стран. В каждом конкретном случае российский участник страхового рынка может обращаться в Банк России за получением разрешения. У российского рынка есть альтернативы по размещению российских рисков – это стало возможным в значительной степени благодаря многократной докапитализации РНПК", — добавил Юргенс.