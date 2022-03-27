МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного" истолкования знака, сообщает газета Telegraph. СМИ: Bosch приостановила поставки запчастей для грузовиков в Россию

"Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву "Z" в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости", — сообщила компания газете.

Логотипом компании является белая буква "Z" на синем фоне, он используется, в том числе, на сайте страховщика. В компании работает 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, её деятельность охватывает более 210 стран и территорий.