МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг провели анализ рынка страховых услуг и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России по итогам 2021 года. Исследование было сделано на основе данных Центробанка РФ.

Завершившийся совсем недавно 2021 год оказался для российских страховых компаний достаточно удачным. Согласно статистике Центробанка РФ, в 2021 году по всем видам страхования (кроме ОМС) было собрано 1,81 триллиона рублей страховых премий, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2020 году прирост страховых премий был на уровне 4%, а в 2019 году — только +0,1%. При этом если в 2020 году слабый результат объясняется пандемией, то динамика в 2019 году, скорее всего, является следствием хороших результатов 2017-2018 годов. Стоит отметить, что за период с 2013 по 2018 годы темпы прироста страховых премий были в диапазоне 8-16%, за исключением 2015 года когда прирост составил +3,6%. Таким образом, прослеживается тенденция — после нескольких очень удачных лет наблюдается спад прироста премий.

Динамика выплат по страховым продуктам в 2021 году заметно опередила темпы прироста страховых премий. Объем страховых выплат по итогам года составил 797 миллиардов рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. Отношение выплат и премий по страховым продуктам выросло до 44,1%, что является достаточно высоким показателем выплат. Для сравнения более высокое отношение премий и выплат было в 2015 году (почти 50%), а в 2017 и 2018 годах значение опускалось ниже 40%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, такая ситуация сложилась из-за быстрого роста страхования жизни, при котором сбор премий и выплаты сильно разнесены во времени (обычно более 5 лет). Таким образом, в ближайшие годы соотношение выплат и премий может превысить уровень в 50%, чего не наблюдалось с 2011 года.

Количество заключенных договоров страхования в 2021 году также существенно выросло. Объем заключенных договоров увеличился на 38% и по итогам года составил 242 миллиона договоров. При этом почти половина всех заключенных договоров приходилась на три типа страховых договоров. На "добровольное страхование от несчастных случаев и болезней иных граждан" приходится 18,4% заключенных договоров, на "обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" — 16,5%, а также на "добровольное страхование прочего имущества граждан" — 14,8%. В свою очередь количество действующих договоров выросло на 18,7% и составило 150 миллионов договоров на 1 января 2022 года. Значительная разница в количестве заключенных и действующих договоров объясняется небольшим сроком действия отдельных видов страховок. В частности, страхование граждан от несчастных случаев и болезней включает в себя туристическую страховку, которая заключается на срок отдыха. Также, как правило, на короткий срок заключаются страховки от финансовых рисков.

Страховые компании продолжают уходить с рынка, оставшиеся — укрупняются

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу АЭИ ПРАЙМ агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных за январь-декабрь 2021 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

Страховые компании по-прежнему покидают финансовый рынок, но темпы исхода компаний замедлились. Согласно результатам исследования, количество действующих страховщиков в 2021 году снизилось на 8,7% или на 13 компаний до 136 в текущем рейтинге. Для сравнения, в 2020 году страховой рынок покинуло существенно больше игроков — 39 компаний (-21%), в 2019 году — 18 компании (-9,6%), а в 2018 году — 20 компании (-9,6%). Таким образом, результат 2021 года по темпам снижения является минимальным значением для этого временного интервала с 2015 года.

Значительная часть страховых компаний в рейтинге по итогам 2021 года характеризовалась увеличением объема премий. В частности, объем собранных страховых премий в 2021 году увеличился у 96 компаний или у 70,6% из рейтинга, что является очень хорошим результатом. Для сравнения, в 2020 и 2019 годах прирост наблюдался у 48% и 52% компаний. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2022 году доля страховых компаний, объем премий которых увеличится, скорее всего, будет на сопоставимом с результатом 2021 года уровне.

Высокие темпы прироста страховых премий при сокращении количества игроков страхового рынка приводят к укрупнению компаний. В частности, медианный размер собранных страховых премий в 2021 году составил 1,22 миллиарда рублей, что на 32,2% больше чем годом ранее. При этом за последние три года медианный размер страховой компании вырос почти на 50%. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа средних страховых компаний. Так, в рейтинге по итогам 2021 года уровень в 1 миллиардов рублей преодолели 75 страховые компании против 68 компании годом ранее.

Половина страхового рынка контролируется пятью компаниями

Крупнейшие страховые компании показали высокие темпы прироста. Объем собранных страховых премий ТОП-5 компаний за год вырос на 24%. При этом первая пятерка крупнейших страховых компаний обеспечила чуть более 60% всего прироста собранных страховых премий. На фоне сокращения числа страховых компаний, а также очень хорошего результата у наиболее крупных представителей страхового бизнеса наблюдается рост концентрации. В частности, доля ТОП-5 компаний в суммарном объеме собранных премий выросла с 47% в 2020 году до 50% в текущем рейтинге.

Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий в 2021 году компания "СОГАЗ " (347 миллиардов рублей собранных премий). На втором месте расположилась компания "Сбербанк страхование жизни" (156 миллиардов рублей). Третьей компанией по объему собранных премий стала "АльфаСтрахование" (142 миллиарда рублей премий). На четвертом месте находится компания "Ингосстрах", объем премий которой в 2021 году составил 130 миллиардов рублей. Также уровень в 100 миллиардов рублей смогли преодолеть: "РЕСО-Гарантия" и "АльфаСтрахование-Жизнь". Еще у трех страховых компаний из ТОП-10 объем премий варьировался от 97 до 72 миллиардов рублей. Замыкает ТОП-10 крупнейших страховых компаний "Ренессанс Жизнь" с размером собранных премий в 57 миллиардов рублей.

Наилучшую динамику среди ТОП-30 компаний по итогам 2021 года продемонстрировала "Совкомбанк страхование". Объем страховых премий этой компании вырос более чем в 2 раза, что позволило ей подняться на 9 позиций до 20-о места в текущем рейтинге. На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания "УРАЛСИБ Жизнь", объем премий которой вырос на 55%. В рейтинге по итогам 2021 года страховая компания "УРАЛСИБ Жизнь" поднялась до 28-о места (+8 позиций за год). Третье место по темпам прироста у компании "Русский Стандарт Страхование", у нее прирост объема премий за год составил 51% (+7 позиция, 25-е место). Стоит отметить, что еще 2 страховых компаний из первой тридцатки характеризовались приростом более чем на 40%, а еще 11 — более 20%.

Наихудшую динамику премий среди ТОП-30 в 2021 году продемонстрировала страховая компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Объем собранных страховых премий у этой компании сократился на 6% за год. Стоит отдельно отметить, что в ТОП-30 по размеру страховых премий только одна компания характеризовалась снижением собранных премий. Второй по слабой динамике премий в 2021 году стала компания "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни", объем премий которой вырос всего на 0,7%.

По числу заключенных с начала года договоров лидирует компания "АльфаСтрахование", у которой по итогам 2021 года насчитывается 77 миллионов заключенных договоров страхования или 32% от общего числа. При этом наибольшее количество договоров у этой страховой компании заключено в трех категориях: добровольное страхование прочего имущества граждан, добровольное страхование финансовых рисков иных лиц и добровольное страхование от несчастных случаев и болезней иных граждан, на которые приходится, соответственно, 28%, 18% и 16,7% от общего количества заключенных договоров. Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор стали "ВСК" и "Росгосстрах", у которых количество заключенных в 2021 году договоров составило 30 и 18 миллионов единиц, соответственно.

Крупнейшие страховые компании на 1 января 2022 года.