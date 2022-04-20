МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Группа депутатов от ЛДПР в среду внесет в Госдуму законопроект об увеличении до 3 миллионов рублей предельного размера страхового возмещения по вкладам в российских банках, текст документа разместил в своем Telegram-канале замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об автолавках

В настоящее время вклады граждан в банках подпадают под систему обязательного страхования, предусматривающую выплату вкладчику страхового возмещения в случае отзыва или аннулирования банковской лицензии, либо введения Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

При наступлении таких страховых случаев гражданам выплачивается страховое возмещение, максимальный размер которого составляет 1,4 миллиона рублей. Законопроект повышает его предельный размер до 3 миллионов рублей, что "позволит обеспечить в нынешних условиях защиту законных интересов вкладчиков и стабильность банковской системы", а также будет способствовать укреплению доверия граждан к ней, считают его авторы.

Они обращают внимание, что с момента установления возмещения по вкладам в размере 1,4 миллиона рублей произошли изменения, свидетельствующие о необходимости его пересмотра. В частности, инфляция за прошедший семилетний период, согласно данным Росстата, составила 68,16%. А введенные недружественными странами санкции против России санкции "оказали существенное влияние как на инфляционные ожидания, так и на темпы роста отечественной экономики и стабильность финансовой системы", указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Из-за опасения, что вклады могут быть арестованы или заморожены, граждане в феврале и начале марта 2022 года стали массово снимать деньги со своих счетов. И только резкое повышение Банком России ключевой ставки до 20% и, как следствие, увеличение доходности банковских вкладов смогло стабилизировать ситуацию. Кроме того, наблюдался отток капитала. По оценке ЦБ, чистый отток капитала за первый квартал 2022 года составил 64,2 миллиарда долларов, что существенно превышает показатели аналогичного периода 2021 года (17,5 миллиарда) и почти сопоставим с оттоком капитала за весь прошлый год (72,6 миллиарда).

Несмотря на это, "роль банковских вкладов в жизни общества как средства сохранения денежных средств в текущих обстоятельствах не только не теряет свою актуальность, но и многократно усиливается", считают авторы законопроекта.

"В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и роста процентных ставок банковские вклады становятся надежным способом сохранения и сбережения денежных средств", — поясняют они.