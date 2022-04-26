МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Строительные материалы и сантехника из-за роста стоимости стали приоритетами для кражи у дачных воров в России, в то время как в предыдущие годы их больше интересовали изделия из металла, рассказали РИА Новости эксперты "Росгосстраха". Названы десять штрафов, которые можно получить по дороге на дачу

"Поменялись и предпочтения воришек: если раньше на дачах воровали в основном "металл", то этой зимой злоумышленники больше интересовались строительными материалами, включая сантехническое оборудование и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Объяснить такой выбор можно ростом стоимости материалов для строительства и ремонта", — сказали они.

Предыдущие несколько лет воровали тазики, кастрюли, ведра, алюминиевые изделия, изделия из нержавейки и меди, когда на каждом углу активно работали пункты приема металлов, добавляют страховщики.

Эксперты также отметили, что после ковидных послаблений многие владельцы дач в эту зиму отправились в путешествия и обнаружили неприятные сюрпризы в апреле — во время открытия дачного сезона.

По оценке начальника управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, на кражи и противоправные действия третьих лиц пришлось 10% от общего количества страховых случаев, произошедших этой зимой: их число заметно увеличилось по сравнению с прошлогодним периодом.

Тем не менее, чаще всего повреждения частных домов (35% поданных в "Росгосстрах" заявлений) были из-за сильного снега или ветра — что закономерно для зимы. На втором месте — пожары (26% заявлений), на третьем — повреждения водой (24% обращений).