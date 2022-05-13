МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Страховая компания Allianz продолжает выполнять свои обязательства по текущим контрактам в России, рассказала РИА Новости официальный представитель компании.

"В связи с санкциями мы сейчас не заключаем новых сделок, но, конечно, продолжаем выполнять обязательства по текущим контрактам", — сказала она.

Собеседница отметила, что без новых контрактов компания лишается жизнеспособной бизнес-моделии, поэтому Allianz допускает продажу российского подразделения. Однако будет ли оно продано и когда это может произойти, пока неизвестно.